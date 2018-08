Scontro ambulanza-auto in corso Europa, divelto un semaforo

Spettacolare incidente, fortunatamente senza gravissime conseguenze, domenica 5 agosto 2018 intorno alle ore 10 in corso Europa. Coinvolte un'ambulanza della croce Gialla e un'automobile.

Secondo alcuni testimoni l'ambulanza, impegnata in un intervento e con la sirena accesa, stava procedendo da levante verso ponente ed è andata a sbattere contro un'auto che proveniva da viale Benedetto XV e che, sempre secondo alcune testimonianze raccolte, stava cercando di superare un motorino. Violento l'impatto con l'ambulanza che è andata a sbattere anche contro un semaforo, che è stato divelto. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi per le persone a bordo dei veicoli. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso e alcuni tecnici già impegnati nella riparazione del semaforo.

Intervenuti anche i mezzi di soccorso del 118, ma le persone coinvolte nell'incidente, in un primo momento, non hanno ritenuto necessario essere portate all'ospedale.