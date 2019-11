Ubriaco provoca incidente frontale sull'Aurelia

Poteva avere conseguenze più gravi l'incidente avvenuto sabato 23 novembre 2019 sull'Aurelia a San Lorenzo della Costa dove un uomo, genovese di circa 40 anni, è stato trovato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di 1.8 grammi/litro. Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista avrebbe invaso la corsia opposta, andando a sbattere contro un'auto che procedeva in senso contrario. Sul posto la polizia locale di Santa Margherita Ligure che ha denunciato l'uomo per guida in stato d'ebrezza e gli ha ritirato la patente.

Sempre nei giorni scorsi, gli agenti sammargheritesi, durante i quotidiani controlli del territorio, hanno sorpreso un uomo di 45 anni lombardo di origine ma che lavora in zona alla guida di un'auto senza copertura assicurativa e con la patente revocata. Per l'automobilista è scattata la sanzione amministrativa di cinqumila euro; a un uomo di Aosta, invece, sorpreso al volante nonostante la patente revocata, è scattata la denuncia penale perché recidivo.

«Questi - dichiara il sindaco Paolo Donadoni - sono soltanto episodi eclatanti di un controllo quotidiano per la sicurezza della viabilità e l'incolumità delle persone che rappresentano un obiettivo strategico dell'Amministrazione e una garanzia per la buona qualità della vita e serenità delle persone».