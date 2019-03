Tir resta incastrato per ore a San Desiderio

Nella serata di mercoledì 6 marzo 2019 una squadra dei vigili del fuoco si è recata in via Mogge per cercare di spostare un autoarticolato rimasto bloccato mentre percorreva la strada senza possibilità nè di proseguire nè di tornare indietro. La squadra, con l'ausilio dell'autogru, ha liberato il camion e ripristinato il transito veicolare.

L'accesso al quartiere è rimasto interdetto per tutto il pomeriggio. Un primo tentativo per liberare la strada è stato fatto tagliando la ringhiera, ma non è stato sufficiente. L'autogru ha finalmente risolto il problema.