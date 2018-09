Incidenti stradali a Marassi e Sampierdarena

Gli agenti della Municipale impegnati per i rilevamenti di due incidenti stradali avvenuti tra la notte di venerdì 7 e sabato 8 settembre. Oltre al mortale in via Siffredi che tolto la vita a un 25enne, i vigilil sono intervenuti ieri sera a Marassi e oggi pomeriggio a Sampierdarena.

In via Fereggiano una ragazza a bordo di uno scooter è andata a scontrarsi contro un'auto ed è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale San Martino. Un incrocio quello interessato dall'incidente che continua a far preoccupare il quartiere: «Quando si decideranno a mettere un semaforo? È troppo pericolo e tutti dovrebbero andare più piano», è il commento di un residente.

Un altro scontro auto-moto è avvenuto in via Fiumara a Sampierdarena. Forse per una mancata precedenza all'interno della rotonda, lo scooterista ha avuto la peggio ed è finito a terra. Per lui un ricovero in codice giallo al Villa Scassi. Sul posto per i rilevamenti del caso gli agenti della sezione infortunistica.