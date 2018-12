Sampierdarena: malore alla guida, va a sbattere contro le auto parcheggiate

Ha accusato un malore mentre stava guidando, ha perso il controllo della macchina ed è andato a sbattere contro le auto parcheggiate lungo la strada.

È successo giovedì mattina in via Cantore, nel quartere genovese di Sampierdarena, al volante della vettura un dipendente Amt che è stato poi accompagnato al Villa Scassi per un controllo.

Nello schianto non ha infatti riportato ferite, e fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre auto o persone, ma il personale della polizia Municipale, intervenuto sul posto, ha chiesto l'invio di un'ambulanza alla luce del malessere accusato dall'automobilista. Le sue condizioni non sarebbero gravi.