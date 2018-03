Malore alla guida, tragedia sfiorata a Sampierdarena

Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 17 di martedì 6 marzo 2018 in corso Magellano a Sampierdarena. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

Un taxi e un'altra auto hanno divelto una ringhiera e sono precipitate sulla sottostante salita San Barborino. Da chiarire la dinamica dell'accaduto. Stando alle prime informazioni il tassista avrebbe accusato un malore, finendo contro l'auto e spingendola oltre una ringhiera. I due veicoli hanno fatto un volo di alcuni metri.

Poco prima la strada era affollata dai bambini usciti da scuola.