Ennesimo camion incastrato nel sottopasso di via Degola, a Sampierdarena. L'autista non si è accorto che il cassone era troppo alto per passare sotto il ponte ed è rimasto bloccato.

Sul luogo dell'incidente, avventuo podo dopo le 15 di martedì 3 dicembre, sono arrivati i vigili del fuoco per liberare il mezzo, una pattuglia dei carabinieri e la polizia locale.

Traffico rallentato verso Certosa.