Raffica di incidenti, code in sopraelevata e alla Foce

Pomeriggio complicato sulle strade genovesi oggi, venerdì 23 marzo 2018. Tre incidenti stradali con feriti hanno avuto ripercussioni sul traffico. Due pedoni sono stati investiti poco prima delle 14 in salita Superiore della Noce a San Fruttuoso Sul posto sono intervenute la Croce Rossa e la Gialla e le due persone sono state trasferite entrambe in codice giallo al vicino ospedale San Martino.

La Croce Bianca invece si è occupata del paziente, coinvolto in un incidente sulla sopraelevata strada Aldo Moro in direzione ponente e trasferito in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi. Infine alla Foce è intervenuta ancora la Croce Rossa per un codice verde, attribuito a una persona ferita in un incidente auto-moto all'altezza dell'incrocio fra corso Torino e via Tomaso Invrea.

In tutti e tre i casi è intervenuta la polizia municipale per i rilievi.