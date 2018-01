Incidente stradale sulla Ruta, ferito motociclista

Un motociclista è rimasto ferito questa mattina in seguito a un incidente stradale, avvenuto a Ruta di Camogli intorno alle 10. Il centauro è andato a scontrarsi contro un'auto per ragioni in via di accertamento.

Il ferito è stato soccorso dai volontari del Soccorso di Ruta, caricato in ambulanza e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gli accertamenti del caso.