Incidente stradale a Rovegno, centauro grave al San Martino

Grave incidente stradale nella mattinata di sabato a Rovegno, in val Trebbia: un motociclista di 50 anni è rimasto ferito mentre percorreva la Statale 45.

Stando alle prime ricostruzioni, il centauro avrebbe perso il controllo della moto all’altezza del ponte, rovinando sull’asfalto. Ancora non è chiara l’esatta dinamica dell’incidente, ma le condizioni del 50enne sono apparse subito gravi e sul posto è stato fatto intervenire l’elisoccorso per il trasporto del ferito in ospedale.

L’uomo è arrivato al San Martino poco prima delle 13 con un trauma al torace: è stato ricoverato in codice rosso.