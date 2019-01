Indicente a Ronco Scrivia, pensionato travolto da un'auto

Non sono fortunatamente gravi le condizioni delll’uomo di 80 anni che lunedì mattina è stato investito da un’auto a Ronco Scrivia.

L’incidente è avvenuto in località Cascine intorno alle 10, e ancora non sono chiare le modalità. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza inviata dal 118, ma le condizioni sono apparse inizialmente gravi ed è stato disposto il trasferimento in ospedale con l’elicottero dei Vigili del fuoco.

Il pensionato è arrivato al San Martino in codice rosso, ma una volta ricoverato le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto, e dopo le cure l’uomo è stato dimesso.