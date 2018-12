Incidente in via Trenta Giugno, code e rallentamenti in tutta la città

Code e rallentamenti a tratti un po' in tutta la città nella prima mattinata di lunedì 3 dicembre 2018. Come in autostrada, dove a causare problemi sono stati due incidenti, anche in città è stato un sinistro stradare in via Trenta Giugno a causare i maggiori disagi alla circolazione.

Rallentamenti si sono verificati in via Cornigliano, via Merano, via Albareto e via Siffredi, oltre che su strada a Mare. Traffico intenso anche in val Bisagno, in corso Italia e via V Maggio.