Investito in via Rivarolo, gravissimo pensionato

Ancora un grave incidente sulle strade genovesi, questa volta in via Rivaroli, dove un uomo di circa 70 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada.

L'investimento è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Celesia, a pochi passi da piazza Pallavicini. L'urto è stato molto violento, e l'uomo è stato scaraventato prima sul parabrezza dell'auto e poi sull'asfalto: soccorso dai mezzi inviati sul posto dal 118, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale San Martino.

L'automobilista si è fermato ed è stato identificato dalla Locale, presente sul posto. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono affidati alla sezione Infortunistica. Meno di 10 giorni fa sempre a Rivarolo, ma in via Canepari, un'altra persona era stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.