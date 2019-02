Incidente a Rivarolo, gravi due giovani

Due giovani sono rimasti feriti in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 19.20 di lunedì 18 febbraio 2019 in via Evandro Ferri a Rivarolo.

I due ventenni viaggiavano in sella a uno scooter, che per cause da accertare è finito contro il voltino della ferrovia. Sul posto sono intervenute due ambulanze e altrettante automediche, oltre alla polizia municipale con la sezione Infortunistica.

I due ragazzi sono stati trasferiti entrambi in ospedale in codice rosso, uno al Galliera e l'altra al San Martino. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.