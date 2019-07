Ubriaco perde il controllo del camion e distrugge otto veicoli

Un uomo completamente ubriaco alla guida di un camion è andato a sbattere distruggendo due auto e sei moto a Riva Trigoso. Fortunatamente non ci sono stati altri feriti oltre al conducente.

L'uomo ha perso autonomamente il controllo dell'autocarro finendo per colpire i veicoli posteggiati in via Gramsci, sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Sestri Levante che ha controllato il guidatore rilevando un tasso alcolemico pari a 2,64 grammi per litro, più del quintuplo del limite di legge.

L'uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato a scopo di confisca. I danni complessivi sono in corso di quantificazione.