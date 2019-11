Ennesimo incidente in via Righetti, frontale tra due auto

Grave incidente in via Righetti ad Albaro dove due auto sono rimaste coinvolte in un frontale. I conducenti sono rimasti incastrati tra le lamiere e si è reso necessario l'intervento dei vigili del Fuoco.

Dopo aver forzato le portiere, i pompieri hanno estratto i feriti consegnandoli alle cure del 118. Sul posto anche una squadra del reparto Infortunistica della polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Da tempo i residenti denunciano la pericolosità di questo incrocio e ora Lorella Fontana, capogruppo della Lega in consiglio comunale, ha annunciato un’azione consiliare per chiedere che venga realizzata una rotonda.