Incidenti stradali Sampierdarena / Via Paolo Reti

Frontale a Sampierdarena, automobilista estratto dai vigili del fuoco

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale, avvenuto in via Reti intorno alle 7 del giorno di Santo Stefano. Le condizioni dei due non sono gravi, ma la strada è rimasta chiusa per circa un'ora