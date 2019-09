Sampierdarena: uno si schianta da solo, gli altri guidano ubriachi o con coltelli a bordo

Gli uomini del reparto Sicurezza Urbana stavano tornando in sede, al Matitone, dopo un servizio serale nel ponente genovese quando, era l’una di notte, hanno visto, in via Paolo Reti, a Sampierdarena, un suv Nissan Patrol parcheggiato in parte sul marciapiede e in parte sulla carreggiata. Il veicolo stava ostruendo quasi completamente la corsia di marcia in direzione di via Fillak.

Avvicinandosi si sono resi conto che si trattava non di un parcheggio avventato ma di un incidente autonomo, cioè senza il coinvolgimento di altri veicoli, e che il conducente non era sobrio. Hanno così chiamato i colleghi dello stesso reparto, che erano in servizio nella movida perché portassero l'etilometro.

Sottoposto il guidatore al test, l'uomo è risultato avere un tasso di alcol nel sangue pari a 2,98 grammi per litro. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Alcuni agenti, visto che il mezzo incidentato creava disagi alla viabilità, si sono messi a dirigere il traffico e hanno fermato un motociclo il cui conducente è risultato anch'egli positivo all'alcol test per un valore di 1,6 grammi litro.

Durante le operazioni relativa alla rimozione del mezzo, è stato necessario chiudere momentaneamente via Reti e un agente che stava segnalando l'impossibilità di procedere nella strada per poco non è stato travolto da una Volkswagen Golf. Anche il conducente di questa vettura era ubriaco, con una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,5 grammi/litro.

Al termine delle operazioni, quando erano circa le ore 3.30 del mattino, uno degli agenti ha notato un motociclo in transito in direzione Sampierdarena la cui passeggera teneva in mano un oggetto sospetto. Gli agenti hanno fermato il motociclo, il cui conducente è risultato sprovvisto di patente perché mai conseguita e positivo all'alcol test con valore 1,6 grammi litro. L'oggetto che la passeggera teneva in mano era un coltello a serramanico. Da un ulteriore controllo sul mezzo sono stati rinvenuti un coltello da cucina con lama da 25 centimetri e 2 taglierini. Guidatore e passeggera sono stati denunciati per porto di oggetti atti a offendere.

