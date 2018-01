Recco, piattaforma aerea crolla sulla rotonda di via Roma

Attimi di paura in mattinata a Recco per il crollo di una piattaforma aerea sulla rotonda di via Roma, nel cuore della cittadina.

L’incidente si è verificato intorno alle 8, quando nella rotatoria non era fortunatamente presente alcun veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una gru privata utilizzata per raddrizzare il mezzo, che restando inclinato sul fianco ha bloccato il traffico. Presente anche la Municipale.