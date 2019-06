Auto contro moto a Recco, motociclista in codice rosso al San Martino

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di sabato in un incidente stradale avvenuto in via Roma, a Recco.

Stando alle prime ricostruzioni, nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’auto: da chiarire l’esatta dinamica, ma il motociclista è stato quello che ha avuto la peggio. Soccorso da un’ambulanza e dall’automedica inviate sul posto dal 118, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino con diversi traumi e contusioni. Nessuna ferita, invece, per l’automobilista.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.