Perde il controllo dell'auto e finisce capovolta

Intorno alle 20 di martedì 9 giugno 2020 i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sull'Aurelia, fra Recco e Sori, per un incidente stradale. Una donna alla guida ha perso il controllo dell'auto ed ha finito la corsa rimanendo in bilico in appoggio a una recinzione.

In prima battuta è intervenuto il capo distaccamento di Rapallo, casualmente in transito, che ha immobilizzato il collo alla signora in attesa dei colleghi. I vigili del fuoco hanno rimosso il parabrezza per permettere l'estricazione della donna poi affidata alle cure del 118 intervenuto con automedica ed ambulanza. Sul posto anche i carabinieri.

La donna è stata trasportata all'ospedale San Martino in codice rosso per dinamica.