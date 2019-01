Provoca incidente e rifiuta etilometro, 30enne nei guai a Rapallo

Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 gennaio 2019 i Carabinieri di Santa Margherita Ligure sono intervenuti a Rapallo in seguito a un incidente stradale e hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza un 30enne.

L'uomo, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, dopo aver provocato un incidente alla guida della propria moto, ha rifiutato di sottoporsi ai controlli alcolemici. Al 30enne è stata anche ritirata la petente mentre la moto è stata confiscata.