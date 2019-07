Si schianta contro un taxi e non si ferma a prestare soccorso, denunciato

L'altra notte a Rapallo, alla guida della propria autovettura, ha causato un incidente stradale con feriti, omettendo di prestare i dovuti soccorsi a un tassista 25enne, che ha riportato traumi vari, come diagnosticato dai sanitari dell'ospedale di Lavagna.

Per questo i carabinieri della locale Stazione, al termine dei dovuti accertamenti, hanno denunciato per omissione di soccorso in concorso a seguito di sinistro stradale un genovese di 20 anni, gravato di pregiudizi di polizia.

Successivamente il 20enne, sottoposto all'alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 0,71 grammi/litro, pertanto è stato sanzionato amministrativamente.