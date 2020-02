Novantenne al volante "plana" in giardino. Ricoverata in coma

Gravissimo incidente mercoledì pomeriggio a Rapallo.

Una signora di novant'anni alla guida di una Mini è finita fuori strada ed è precipitata in un giardino privato.

Lo schianto è avvenuto in un tratto scosceso di via Savagna. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno dovuto tagliare il tetto dell'auto per estrarre la conducente.

La donna, che era incosciente, è stata intubata e trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.