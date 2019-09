Tragedia a Rapallo, 32enne trovato morto per strada

Ha notato uno scooter per terra e ha subito capito che era successo qualcosa di grave. Poco distante il corpo privo di vita di un 32enne. È successo questa mattina intorno alle 7 in via Sotto la Croce a Rapallo.

Sul posto sono intervenuti 118 e polizia. Gli agenti stanno cercando di chiarire la dinamica dell'accaduto e se ci siano altri mezzi coinvolti nell'incidente stradale.

Via Sotto la Croce è una strada stretta, che si prende da via Santa Maria del Campo, sulle alture di Rapallo.