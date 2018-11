Rapallo: strada senza marciapiede, investita e uccisa

Tragico incidente nel pomeriggio di giovedì 22 novembre 2018 a Rapallo. Una donna di 80 anni è stata investita da un'auto ed è morta poco dopo. L'incidente è avvenuto in via San Pietro e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma per l'anziana non c'è stato scampo.

Le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla polizia locale. La vittima era originaria di Milano. Il guidatore dell'auto è stato fermato, sottoposto ad alcoltest ed è risultato negativo.

Nel punto dove la donna è stata travolta, la strada è priva di marciapiedi.