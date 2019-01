Perde il controllo dello scooter e finisce in una scarpata, grave incidente a Rapallo

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale avvenuto sulle alture di Rapallo, precisamente in via di Landea, intorno alle 8 di lunedì 14 gennaio 2019.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il giovane, non cosciente, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino; le sue condizioni sono gravi.

Il ragazzo viaggiava in sella a uno ciclomotore quando ha perso il controllo ed è finito in una scarpata.