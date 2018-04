Moto contro auto a Rapallo, interviene l'elisoccorso

L'elicottero Drago dei vigili del Fuoco è intervenuto, a cavallo dell'ora di pranzo, a Rapallo per un incidente avvenuto tra un'auto e una moto sull'aurelia in località San Michele di Pagana.

Nello scontro ad avere la peggio è stato il centauro che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.