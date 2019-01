Rapallo, auto si cappotta per schivare una moto: 4 feriti

Incidente nel pomeriggio di giovedì in via San Pietro, a Rapallo, dove un’auto si è ribaltata per tentare di evitare uno schianto contro una moto.

Tutto è successo intorno alle 14 all’altezza del cimitero: stando alle prime ricostruzioni la moto avrebbe tagliato la strada all’auto, e il conducente avrebbe bruscamente sterzato per evitare l’impatto finendo per ribaltarsi.

A bordo dell’auto viaggiavano 4 persone: una ha rifiutato il ricovero in ospedale, mentre le altre sono state distribuite tra l’ospedale di Lavagna e il San Martino di Genova. Sul posto, oltre ai mezzi inviati dal 118 - automedica e ambulanze - anche i Vigili del fuoco, che hanno aiutato gli occupanti dell’auto a uscire dall’abitacolo, e la Municipale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.