Investita da uno scooter a Oregina, 15enne in ospedale

Ancora un incidente sulle strade genovesi, ancora un pedone investito: questa volta si tratta di una ragazzina di 15 anni, colpita da uno scooter in via Paleocapa, nel quartiere genovese di Oregina.

La dinamica ancora non è chiara, ma stando alle prime ricostruzioni la giovanissima stava attraversando la strada quando è sopraggiunto lo scooter, che l'ha investita scaraventandola sull'asfalto.

Immediata la chiamata ai soccorsi, e sul posto sono intervenute ambulanza e automedica inviate dal 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla ragazzina e l'hanno poi portata all'ospedale San Martino, dove è arrivata in codice giallo: le sue condizioni non sono gravi. Presente la Municipale per i rilievi.