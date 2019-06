Quinto, perde il controllo dell'auto e finisce ribaltata: quarto caso in una settimana

Ennesimo incidente sulle strade genovesi, ennesima auto che finisce ribaltata sulla carreggiata. Questa volta è successo in via Quinto, nel levante genovese, al volante una donna di circa 70 anni che è stata subito soccorsa e portata all'ospedale.

Tutto è successo all'altezza del depuratore, ancora da chiarire i motivi: non è escluso che la donna abbia avuto un malore e per questo abbia perso il controllo, finendo cappottata.

Sul posto i mezzi inviati dal 118, che l'hanno accompagnata all'ospedale San Martino in codice rosso: le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche le pattuglie dell'Infortunistica della Locale per i rilievi. Nel corso dell'ultima settimana altri tre incidenti si sono verificati in città con modalità molto simili, due in corso Europa e uno in via Siffredi.