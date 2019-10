Quarto, furgone esce di strada e finisce sugli scogli

Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì in via V Maggio, sul lungomare di Quarto, dove un furgone con a bordo tre persone è uscito di strada finendo sugli scogli sottostanti.

Tutto è successo poco dopo le 16 nel tratto fra il ristorante il Focone e la Stella posta a memoria dell'impresa dei Mille: pochi istanti e il furgone, che trasportava frutta e verdura e proveniva dal centro diretto a levante, ha sfondato la ringhiera ed è precipitato per circa 20 metri, finendo sugli scogli e in parte in acqua. Fortunatamente in quel momento nessuno si trovava sul marciapiede, e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Il guidatore, un uomo di 31 anni di origini argentine, è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo e ha provato a fuggire sulla spiaggia, ma è stato immendiatamente bloccato dalla polizia, presente sul posto: sottoposto ad alcol test, è risultato positivo, con un tasso alcolemico di 1,73.

Gli altri due passeggeri, due italiani di 39 e 40 anni, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, che li hanno imbragati e sollevati con l'autoscala prima di affidarli alle cure del 118. Entrambi portati al San Martino in codice rosso, uno è molto grave ed è stato intubato. Il guidatore è stato invece portato in codice giallo al Galliera.

Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e pattuglie della Locale, che stanno procedendo con la denuncia ai danni del 31enne.