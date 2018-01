Incidente in corso Europa, ferito scooterista

Intorno alle 11 di venerdì 19 gennaio 2018 è avvenuto un incidente in corso Europa, all'altezza dell'omonima farmacia, in direzione Nervi. A scontrarsi sono state un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Gialla e una pattuglia della polizia municipale. Il ferito è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Da chiarire la dinamica dell'accaduto.

Il conducente dell'auto è stato il primo a prestare soccorso al ferito e poi si è messo a disposizione degli agenti per raccontare la sua versione dei fatti. Qualche ripercussione sul traffico finché i veicoli non sono stati spostati dalla carreggiata. Un medico di passaggio, vista la situazione, si è fermato per dare il suo contributo, ma il personale del 118 è arrivato poco dopo.