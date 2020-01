Auto cappottata a Pra', strada bloccata

Una persona è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Villini Negrone a Pra' poco dopo le 14 di venerdì 31 gennaio 2020.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde Pegliese. La persona che era al volante è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

La circolazione è rimsta bloccata fino alla rimozione del veicolo incidentato.