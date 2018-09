Incidente stradale a Pra', 50enne perde un piede

Grave incidente poco prima delle 14 in via Pra', nel ponente genovese, dove un pullman e una moto si sono scontrate.

Stando alle prime informazioni, ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di circa 50 anni che nello schianto ha subito l'amputazione di un piede.

Ancora non è chiara la dinamica esatta dell'incidente. Sul posto un'ambulanza e un'automedica, che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno accompagnato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi. Presente anche la Municipale per i rilievi.