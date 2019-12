Incidente fra scooter, due feriti gravi

Due persone sono rimaste ferite in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 21 di giovedì 12 dicembre 2019 in via Posalunga a Borgoratti.

A scontrarsi sono stati due scooter. I conducenti sono stati soccorsi da ambulanza e automedica e trasportati in codice rosso al vicino pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso e per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.