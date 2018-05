Incidenti fra Pontedecimo e il monte Fasce, 4 feriti lievi

Domenica abbastanza tranquilla sulle strade e autostrade genovesi. Due gli episodi principali da segnalare, per fortuna tutti con feriti non gravissimi. Poco prima delle 16 un giovane è scivolato dallo scooter in via Monte Fasce ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino.

Tre le persone rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 18 in via Gallino a Pontedecimo. A scontrarsi sono state due auto. Sul posto, oltre alla polizia municipale, sono intervenute tre ambulanze e i feriti sono stati trasferiti tutti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Sulle autostrade traffico intenso con code a tratti su entrambe le riviere ma senza particolari criticità, almeno in serata. Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.40 sull'autostrada A12 fra i caselli di Genova Est e Ovest; due i feriti, trasportati entrambi al Villa Scassi, uno in codice giallo e uno in verde.