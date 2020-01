Schianto a Davagna, tre feriti e strada chiusa

La strada statale 45 della val Trebbia è stata chiusa e riaperta questa mattina in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Piancarnese nel comune di Davagna intorno alle 12 di oggi, martedì 14 gennaio 2020.

Due le auto coinvolte e tre le persone rimaste ferite, soccorse da altrettante ambulanze e trasportate tutte in ospedale in codice giallo, due al San Martino e una al Galliera.

La strada è stata riaperta una volta rimossi i veicoli incidentati. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente.