Molassana, incidente tra auto e bus Amt

Incidente tra un autobus e un’auto nel pomeriggio di giovedì in via Piacenza, a Molassana.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 15 all’altezza dell’incrocio con via delle Gavette: non risultano feriti, ma è stato necessario chiamare un carro attrezzi per rimuovere l’auto dalla carreggiata e interrompere la circolazione per consentire le operazioni, con conseguente coda sul tratto.

Sul posto una pattuglia della Municipale per i rilievi.