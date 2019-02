Incidente in via Perlasca, strada chiusa

Incidente stradale intorno alle 12.30 di martedì 5 febbraio 2019 in via Perlasca. La via è stata momentaneamente chiusa al traffico veicolare. Sul posto personale Polizia locale e del 118.

Ferita una donna di circa 50 anni, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo. A scontrarsi sono state due auto, complice il doppio senso di marcia, istituito in via Perlasca.