Ferito in un incidente in via XII Ottobre, 81enne muore in ospedale

Non ce l’ha fatta l’uomo di 81 anni che lo scorso 18 aprile è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via XII Ottobre, nel centro di Genova.

Il pensionato, che viaggiava su uno scooter, si era scontrato con altre due auto: le sue condizioni non erano inizialmente apparse gravi - era stato ricoverato al Galliera in codice giallo - ma le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni sino al tragico epilogo.

Sull’incidente indaga adesso la sezione giudiziaria della Municipale, cui è affidato il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.