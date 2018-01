Finisce contro un albero e rimane incastrato, salvato dai pompieri

Questa mattina, sabato 20 gennaio 2018 intorno alle ore 10, un automobilista ha perso il controllo della propria vettura ed è andato a sbattere contro un grosso albero in via Ungaretti a Pegli, per cause ancora da accertare.

Per estrarre il conducente dall'abitacolo e consegnarlo alle cure del 118 intervenuto sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo che hanno dovuto utilizzare il divaricatore idraulico per aprire la portiera.