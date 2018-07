Incidente a Pegli, grave scooterista

Incidente stradale questa mattina intorno alle 5.30 in via Pegli. Il conducente di uno scooter si è scontrato contro un furgone dell'Amiu. Nell'urto è rimasta coinvolta anche un'operatrice dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, automedica e diverse pattuglie della polizia municipale. Stando a quanto ricostruito finora, lo scooterista viaggiava in direzione Genova quando, per cause da accertare, è andato a sbattere con violenza contro il furgone.

L'uomo è stato trasferito in codice rosso, quello attribuito ai casi più gravi, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. L'operatrice Amiu è stata trasportata in codice giallo al Villa Scassi.

Gallery