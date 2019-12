Incidente a Pegli e lavori a Brignole, lunghe code

Inizio di settimana complicato sulle strade genovesi. Due le situazioni che hanno pesato più di altre, ovvero le modifiche alla circolazione nella zona di Brignole per lasciare spazio al cantiere sul Bisagno e un incidente stradale avvenuto poco prima delle 8 in via Ronchi a Pegli.

Due le persone rimaste ferite, per fortuna in modo non troppo grave. A entrambi è stato attribuito il codice giallo e sono stati portati a Villa Scassi e al Galliera.

Complice il traffico intenso e i rallentamenti in autostrada per lavori nel tratto prima dell'aeroporto in direzione Genova, anche sulla viabilità ordinaria si è formata una lunga coda fra Pra' e Sestri Ponente.