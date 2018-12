Incidenti stradali Multedo / Via Giovanni Opisso

Schianto tra auto a Pegli: 5 feriti, un bimbo al Gaslini

L'incidente è avvenuto in via Opisso, all'altezza dell'incrocio con via Pallavicini. Una delle due vetture si è ribaltata, a bordo una famiglia composta da mamma, papà e figlioletto