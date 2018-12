Si ribalta con l'auto, ferita donna incinta

Una donna è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Pegli poco dopo le 23 di lunedì 10 dicembre 2018. Si è trattato di un incidente autonomo. La guidatrice, incinta, ha perso il controllo del mezzo, andando a collidere con alcuni veicoli parcheggiati per poi ribaltarsi.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, oltre alla polizia municipale con la sezione Infortunistica. Mentre gli agenti si occupavano dei rilievi del caso, la donna è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Nonostante il violento urto, le condizioni della trentenne non sembrano troppo gravi.