Via Assarotti, pedone travolto da un'auto all'incrocio "killer"

Un uomo è stato investito in mattinata in via Assarotti, all'altezza dell'incrocio pedonale con piazza Corvetto, punto più volte segnalato come molto pericoloso e su cui il Comune è intervenuto potenziando la segnaletica stradale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11, vittima un uomo di circa 60 anni travolto da una macchina. Soccorso, è stato portato all’ospedale Galliera in codice rosso, quello più grave.

Sull'accaduto indaga la Municipale, intervenuta con la sezione Infortunistica per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica.