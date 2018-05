Incidente alla Foce, ferito motociclista

Incidente stradale intorno alle 10 di martedì 8 maggio in viale Brigate Partigiane nel quartiere della Foce. Una moto e un'auto si sono scontrate all'altezza della Questura e ad avere la peggio è stato il centauro. Nella caduta il conducente ha riportato alcuni traumi e per questo è stato trasferito al pronto soccorso in codice giallo.

Oltre ai mezzi di soccorso, sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi del caso e per regolare la circolazione. L'incidente ha provocato qualche rallentamento in zona.