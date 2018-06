Paraggi, giovane in scooter si schianta contro il castello di Berlusconi

Nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 giugno intorno a mezzanotte un giovane di 28 anni che stava percorrendo in scooter la strada provinciale 227 che collega Portofino a Santa Margherita è andato a sbattere contro il garage del castello dove abita Piersilvio Berlusconi, all'altezza di Paraggi in via Duca degli Abruzzi .

Il 28enne ha riportato diverse lesioni, soprattutto al volto, ed è stato trasportato all'ospedale di Lavagna in codice giallo dopo l'intervento sul posto della Croce Verde di Santa Margherita Ligure. Ancora da accertare le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo dello scooter.