Investita mentre attraversa la strada, è grave

Una donna è rimasta ferita in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco prima della 14 di sabato 26 gennaio 2019 in via Paleocapa a Oregina. La donna è stata investita mentre attraversava la strada.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia municipale con la sezione Infortunistica. La donna è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Le sue condizioni sono gravi.

Ai vigili il compito di effettuare i rilievi e indagare sulla dinamica dell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa.